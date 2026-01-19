Microsoft подала в Роспатент более 20 заявок в 2026 году

С учетом ранее зарегистрированного товарного знака Magentic, с начала 2026 года компания в общей сложности подала 23 заявки. По подсчетам российских СМИ, в период с марта по октябрь 2025 года от самой Microsoft, без учета ее дочерних структур, было подано 27 заявок. Кроме того, в 2025 году были зарегистрированы три заявки, относящиеся к 2024 году, среди них два товарных знака Hackbox и Minecraft Shape Your World, а также одно графическое изображение.