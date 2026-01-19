Ричмонд
Самозапрет на кредиты установили более 350 тысяч жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 марта 2025 года россияне начали устанавливать самозапрет на кредиты. Это эффективный способ обезопасить себя от влияния мошенников.

Источник: НИА Красноярск

К концу 2025 года более 350 тысяч жителей Красноярского края установили самозапрет. Теперь при взятии кредитов в банках и микрофинансовых организациях для них будет действовать период охлаждения. Любая финансовая организация, проверяя данные клиента перед одобрением кредита или займа, увидит запрет и отклонит заявку.

«У красноярцев теперь есть надежный способ защиты от мошенников, аппетиты которых уже не ограничиваются выманиванием сбережений своих жертв, они толкают людей на взятие больших сумм в кредит. Установившие самозапрет люди не окажутся в такой неприятной ситуации. Есть еще один плюс, самозапрет — это эффективный способ избежать спонтанных решений, особенно под влиянием стресса или агрессивного маркетинга», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Установить самозапрет можно бесплатно через портал «Госуслуги» или в МФЦ. При необходимости его можно так же легко и бесплатно снять. Это занимает два рабочих дня.

Существует два варианта самозапрета. Первый распространяется только на микрофинансовые организации, но получение кредита в банке также остается возможным. Второй вариант — самозапрет на взятие кредита через онлайн-заявку, тогда ограничения не будут распространяться на оформление кредитных договоров в офисе, напоминают в отделении по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.