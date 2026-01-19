Самозапрет на кредиты установили более 350 тысяч жителей Красноярского края

«У красноярцев теперь есть надежный способ защиты от мошенников, аппетиты которых уже не ограничиваются выманиванием сбережений своих жертв, они толкают людей на взятие больших сумм в кредит. Установившие самозапрет люди не окажутся в такой неприятной ситуации. Есть еще один плюс, самозапрет — это эффективный способ избежать спонтанных решений, особенно под влиянием стресса или агрессивного маркетинга», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.