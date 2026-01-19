Заниженный тариф обернулся для Омской области многомиллионным иском

Арбитражный суд Омской области рассмотрел ходатайство регионального минфина о рассрочке исполнения судебного решения по иску ООО «Теплогенерирующий комплекс» (ТГКом). Сумма претензий к областному бюджету достигла 117 млн рублей.
Корни спора уходят в четвёртый квартал 2024 года. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области утвердила тариф, который впоследствии был признан судом общей юрисдикции недействительным. Из‑за этого у ТГКом образовались убытки.
Расходы на ремонт основных средств были занижены почти вдвое: вместо 216 123,11 тыс. руб. учли лишь 95 036,20 тыс. руб., а тариф установили ниже экономически обоснованного уровня, что привело к дополнительным потерям.
В начале декабря 2025 года Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с Омской области 89,5 млн руб. в качестве компенсации убытков за четвёртый квартал 2024 года и отклонил апелляцию региона, оставив решение первой инстанции в силе.
8 декабря тот же суд обязал РЭК Омской области выплатить ТГКом 27,8 млн руб. за разницу между утверждённым и фактически установленным тарифом, подчеркнув, что возмещение ляжет на региональный бюджет.
15 января 2026 года региональный минфин обратился в суд с просьбой о рассрочке исполнения решений. Пока суд не огласил вердикт по этому ходатайству, но общая сумма обязательств региона уже зафиксирована — 117 млн руб.
