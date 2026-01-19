В ГД сказали о повышении военных пенсий в 2026 году

Выплаты военным пенсионерам увеличат на 4% с 1 октября. Об этом aif.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«С 1 октября будет повышено денежное довольствие военнослужащих. И поскольку процент содержания пенсии в денежном довольствии военнослужащих останется неизменным (93,59%), то фактически реальные выплаты военным пенсионерам повысятся на 4%, то есть на ту сумму, на которую увеличится денежное довольствие, но это будет в натуральном выражении», — отметила парламентарий.
Депутат обратила внимание на то, что ряд категорий россиян получат повышенные пенсии с 1 февраля. Речь идет о тех, кому в январе исполнилось 80 лет, а также о вышедших на пенсию работниках угольной промышленности и членах летных экипажей.