Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД сказали о повышении военных пенсий в 2026 году

Военные пенсии вырастут с 1 октября. Депутат Бессараб объяснила, на какой процент будут повышены эти выплаты.

Источник: Аргументы и факты

Выплаты военным пенсионерам увеличат на 4% с 1 октября. Об этом aif.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«С 1 октября будет повышено денежное довольствие военнослужащих. И поскольку процент содержания пенсии в денежном довольствии военнослужащих останется неизменным (93,59%), то фактически реальные выплаты военным пенсионерам повысятся на 4%, то есть на ту сумму, на которую увеличится денежное довольствие, но это будет в натуральном выражении», — отметила парламентарий.

Депутат обратила внимание на то, что ряд категорий россиян получат повышенные пенсии с 1 февраля. Речь идет о тех, кому в январе исполнилось 80 лет, а также о вышедших на пенсию работниках угольной промышленности и членах летных экипажей.