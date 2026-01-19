В ГД сказали о повышении военных пенсий в 2026 году

«С 1 октября будет повышено денежное довольствие военнослужащих. И поскольку процент содержания пенсии в денежном довольствии военнослужащих останется неизменным (93,59%), то фактически реальные выплаты военным пенсионерам повысятся на 4%, то есть на ту сумму, на которую увеличится денежное довольствие, но это будет в натуральном выражении», — отметила парламентарий.