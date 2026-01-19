Озвучено, что будет с зарплатами в России

При этом значимого роста безработицы не произойдет благодаря гибкости, связанной в том числе с развитием платформенной занятости. Отдельной тенденцией станет расширение неформального сектора и практики зарплат в конверте. И это при том, что в РФ озвучена ключевая задача по выводу экономики из теневого сектора.