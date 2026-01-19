Озвучено, что будет с зарплатами в России

Российский рынок труда ждет охлаждение после бума 2023−2024 годов. Соответствующий прогноз озвучили аналитики «Ведомостей». Дальнейшего взрывного роста зарплат можно не ожидать.
В прошлом году на перегретом рынке труда началось охлаждение: компании на фоне высокой ключевой ставки и ухудшения финансового состояния сократили потребности в найме новых сотрудников.
Считается, что в наступившему году оптимизация будет продолжена. Сократится объем найма новых людей. Рынок несколько перестроится и перейдет в состояние, где главным станут не работник, а работодатель.
При этом значимого роста безработицы не произойдет благодаря гибкости, связанной в том числе с развитием платформенной занятости. Отдельной тенденцией станет расширение неформального сектора и практики зарплат в конверте. И это при том, что в РФ озвучена ключевая задача по выводу экономики из теневого сектора.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало, что законопроект об обязательной индексации заработных плат будет рассмотрен депутатами Госдумы. В случае принятия, эта мера станет обязательной. Инфляция должна стать фактором, который поднимает доходы в обязательном порядке.