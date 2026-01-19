В Новосибирской области инвалиду предоставили жилье после 5 лет игнорирования

В Усть-Таркском районе Новосибирской области прокуратура провела проверку и установила, что администрация сельсовета на протяжении более пяти лет не предпринимала никаких шагов для предоставления жилья, адаптированного для 19-летнего местного жителя, передвигающегося на инвалидной коляске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе добавили, что обследование текущего жилья подтвердило невозможность его приспособления под нужды инвалида. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием внеочередного предоставления жилья.
Суд встал на сторону прокуратуры и обязал местный орган власти обеспечить инвалида соответствующим жильем. Прокуратура будет следить за выполнением судебного решения.