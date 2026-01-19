Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области инвалиду предоставили жилье после 5 лет игнорирования

Администрация района не предпринимала никаких действий для решения вопроса.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Таркском районе Новосибирской области прокуратура провела проверку и установила, что администрация сельсовета на протяжении более пяти лет не предпринимала никаких шагов для предоставления жилья, адаптированного для 19-летнего местного жителя, передвигающегося на инвалидной коляске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе добавили, что обследование текущего жилья подтвердило невозможность его приспособления под нужды инвалида. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием внеочередного предоставления жилья.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал местный орган власти обеспечить инвалида соответствующим жильем. Прокуратура будет следить за выполнением судебного решения.