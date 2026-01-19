В Новосибирской области инвалиду предоставили жилье после 5 лет игнорирования

В Усть-Таркском районе Новосибирской области прокуратура провела проверку и установила, что администрация сельсовета на протяжении более пяти лет не предпринимала никаких шагов для предоставления жилья, адаптированного для 19-летнего местного жителя, передвигающегося на инвалидной коляске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.