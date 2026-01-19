Россиянам объяснили причину ограничений к картам и счетам в 2026 году: подробности

В начале 2026 года для борьбы с мошенниками банки РФ приостановили доступ к примерно 2−3 млн карт и счетов граждан. Об этом пишет «Коммерсанта» со ссылкой на экспертов.
По данным издания, многократный рост количества блокировок связан с вступлением в силу с 1 января новых норм закона 161-ФЗ. Нововведения расширили список критериев для признания операций подозрительными.
«Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем», — сказала партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони.
Она пояснила, что системы настроены так, чтобы гарантированно обнаруживать подозрительные транзакции, что закономерно ведёт к большому числу ложных срабатываний.
В список подпадающих под блокировку операций теперь вошли даже покупки на маркетплейсах. Например, по словам собеседника «Коммерсанта», его счет был заблокирован после того, как он несколько раз пополнял баланс на одной торговой площадке для оплаты нескольких товаров подряд.
При этом на запрос издания о статистике блокировок по 161-ФЗ Центробанк не ответил. Отмечается, что в ноябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявлял, что ведущие банки совместно приостанавливают примерно 330 тыс. переводов в месяц.
Однако ЦБ рассказал, что регулятор постоянно оценивает действующие нормы и при необходимости их корректирует. В частности, был пересмотрен механизм восстановления репутации для обменников криптовалюты, попавших в базу данных о мошеннических операциях из-за вовлечения в противоправные схемы.
Как сообщил иректор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, в первое время после расширения 161-ФЗ возрастет число блокировок честных операций. Но процент ложных срабатываний вернется к норме в течение примерно полугода, когда банки адаптируются к новым критериям.
Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с банковскими картами. Теперь аферисты, выдавая себя за владельца карты, информируют банк о пропаже телефона. Это приводит к блокировке карты. Получив это, мошенники начинают «давить» на жертву.