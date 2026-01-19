Работодатели назвали самых дефицитных специалистов 2026 года

В 2026 году российские компании в первую очередь будут искать рабочих специалистов, инженеров и врачей. К таким выводам пришли сервисы по подбору персонала по итогам опроса работодателей.
Согласно исследованию, 65% представителей бизнеса считают самыми дефицитными кадрами в 2026 году рабочие профессии — прежде всего сварщиков и электриков. На втором месте по спросу оказались инженеры и технические специалисты — их назвали 45% опрошенных. Третью строчку заняли врачи, о дефиците которых заявили 35% респондентов.
Далее в списке востребованных профессий идут IT-специалисты — их отметили 30% участников исследования. Учителей назвали 28% работодателей, работников сферы продаж — 27%.
Спрос на доставщиков, продавцов, официантов и кассиров ожидают 22% опрошенных. Сельскохозяйственные специальности упомянули 8% респондентов. Юристов, бухгалтеров и кадровиков назвали 6%. Маркетологов, специалистов по PR и рекламе — 5%. Логистов отметили 4% представителей компаний.
Отдельно работодатели рассказали, как планируют привлекать новых сотрудников. Более половины — 51% — собираются делать ставку на развитие бренда компании. О развитии корпоративной культуры заявили 34% участников опроса, столько же готовы повысить уровень зарплат в публикуемых вакансиях. Расширенный соцпакет рассматривают 22% работодателей, а обновление офисной инфраструктуры — 14%.
Опрос проводился с 5 по 12 декабря 2025 года. В нем приняли участие более 300 представителей бизнеса из всех регионов России.
Читайте также: Известный певец заявил, что молодые вокалисты в России «не тянут и двух нот».