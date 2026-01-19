Работодатели назвали самых дефицитных специалистов 2026 года

Согласно исследованию, 65% представителей бизнеса считают самыми дефицитными кадрами в 2026 году рабочие профессии — прежде всего сварщиков и электриков. На втором месте по спросу оказались инженеры и технические специалисты — их назвали 45% опрошенных. Третью строчку заняли врачи, о дефиците которых заявили 35% респондентов.