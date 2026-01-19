Пермский оборонный завод взыскал с дорожного МУПа свыше 3,4 млн рублей

Судом было установлено, что между ППЗ (поставщик) и дорожным предприятием (заказчик) был заключен договор поставки термопластика для разметки дорог от 13 мая 2025 года. По его условиям поставщик обязался поставить и передать заказчику товар, а ответчик — принять его и обеспечить его оплату. Общая цена договора составила 6,069 млн руб. В решении суда указано, что МУП не обеспечил оплату в полном объеме в установленный договором срок, что стало основанием для взыскания с него оставшейся суммы.