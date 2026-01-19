В Ташкенте определён список из 87 предприятий, которые планируют вынести за пределы города

Речь идёт о предприятиях асбестовой и цементной промышленности, кожевенно-обувного и птицеводческого производства, чёрной и цветной металлургии, а также других отраслей с высоким уровнем энергопотребления и значительной экологической нагрузкой. Аналогичные подходы планируется применять и в других крупных городах страны, включая Нукус и областные центры.