В Ташкенте определён список из 87 предприятий, которые планируют вынести за пределы города

Речь идёт о предприятиях асбестовой и цементной промышленности, кожевенно-обувного и птицеводческого производства, чёрной и цветной металлургии, а также других отраслей с высоким уровнем энергопотребления и значительной экологической нагрузкой. Аналогичные подходы планируется применять и в других крупных городах страны, включая Нукус и областные центры.
Их перенос будет осуществляться поэтапно. При этом на новых площадках предусмотрена модернизация существующих мощностей и приведение производственных процессов в соответствие с современными экологическими стандартами.
Первым крупным предприятием, подлежащим переносу, стал «Узвторцветмет» — производственный комплекс, специализирующийся на заготовке, переработке и выпуске вторичных цветных металлов. Предприятие относится к объектам I категории экологической опасности.
Производственная деятельность «Узвторцветмета» будет прекращена на территории Янгихаётского района. В дальнейшем предприятие планируется передислоцировать в промышленную зону Джизакской области.
За счёт предоставленных льгот и компенсационных выплат устаревшие и экологически вредные плавильные печи будут утилизированы. На новом месте предприятие продолжит работу на более технологичном оборудовании, полностью соответствующем действующим экологическим требованиям.
Ожидается, что реализация этих мер позволит существенно снизить нагрузку на окружающую среду в крупных городах и улучшить качество воздуха для жителей.