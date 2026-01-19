В МУП «Иркутскавтотранс» наградили лучших водителей

«Я работаю здесь уже 15 лет, 11 из них вожу пассажиров по 26-му маршруту. Они мне уже как родственники, помню, на какой остановке каждый садится и выходит. Если вдруг кого-то не было, спрашиваю на следующий день, почему. Меня все знают, всегда здороваются, интересуются делами, благодарят, уважают. Новый транспорт комфортный и теплый, думаю иркутяне, которым предстоит на нем ездить, будут рады», — рассказал Андрей Слюнченко.