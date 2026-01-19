В МУП «Иркутскавтотранс» наградили лучших водителей

Кроме того, был определен лучший водитель организации.
«В конкурсе принимали участие все наши водители. В течение года по результатам работы им начисляли баллы. В число оценочных критериев вошли: количество часов на линии, выполнение плана, отсутствие штрафов за нарушения ПДД, аварий по их вине и жалоб от пассажиров, отношение к технике и другие. Итоги подводились за месяц, затем за квартал, а также за год», — рассказал директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.
На основании решения конкурсной комиссии первое место в «Автоколонне № 1» занял Евгений Демидов, второе — Алексей Донской, третье — Владимир Рычков. В «Автоколонне № 2» лучшим стал Сергей Фунтусов, вторым — Денис Ашмарин, третьим — Дмитрий Киселев. Никита Майборода завоевал победу в «Автоколонне № 3». «Серебро» досталось Сергею Боровикову, а «бронза» — Александру Багуцкому.
Лучшим водителем предприятия по итогам года стал Алексей Павлов.
Победителям вручили именные вымпелы с юбилейной символикой и денежные премии, сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме того, руководитель МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков вручил ключи от нового автобуса среднего класса победителю конкурса водительского мастерства 2024 года Андрею Слюченко. Такое поощрение — признание его профессиональных заслуг.
«Я работаю здесь уже 15 лет, 11 из них вожу пассажиров по 26-му маршруту. Они мне уже как родственники, помню, на какой остановке каждый садится и выходит. Если вдруг кого-то не было, спрашиваю на следующий день, почему. Меня все знают, всегда здороваются, интересуются делами, благодарят, уважают. Новый транспорт комфортный и теплый, думаю иркутяне, которым предстоит на нем ездить, будут рады», — рассказал Андрей Слюнченко.
Низкопольный автобус марки КАМАЗ приобретен за счет бюджета Иркутска по программе «Доступная среда». Он оборудован пандусами для инвалидных и детских колясок, в салонах предусмотрены специальные крепления для фиксации средств передвижения.
«Городской транспорт должен быть комфортным для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в приоритете приобретение именно низкопольных автобусов. Ведем системную работу по обновлению подвижного состава муниципальных предприятий, принимаем участие в федеральных программах. Будем и дальше продолжать развивать городской пассажирский транспорт», — отметил мэр Руслан Болотов.
Новый автобус выйдет на линию по 26-му маршруту уже 19 января.