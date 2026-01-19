Около 3 миллиардов рублей направят в Приморье на благоустройство в 2026 году

На реализацию проектов благоустройства из краевого и федерального бюджетов выделено около 3 миллиардов рублей. Из них 970 миллионов рублей край получил благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эти средства позволят благоустроить семь значимых общественных пространств, выбранных по итогам голосования жителей, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Так, победителями признаны:
— Артем — рекреационная зона «Озерные ключи» (300 миллионов рублей);
— Дальнегорск — парк «Березка» (150 миллионов);
— Уссурийск — центральная площадь (150 миллионов);
— Лучегорск — центральная площадь (150 миллионов);
— Славянка — центральная площадь (150 миллионов);
— Чугуевка — парк «Молодежный» (50 миллионов);
— Арсеньев — сквер «Солнышко» (20 миллионов).
По словам заместителя министра ЖКХ Приморья Любови Кокоревой, представленные архитектурные решения позволят не просто благоустроить общественные пространства, но и придать неповторимый облик населенным пунктам, подчеркнуть особенность каждого города или поселка. Работы пройдут с учетом современных стандартов и пожеланий местных сообществ.
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по программе «Формирование комфортной городской среды» дополнительно выделено 479 миллионов рублей. На эти средства будет благоустроено 30 общественных территорий — парки, скверы, набережные и другие зоны отдыха в городах и поселках края.
Программа «1000 дворов», ставшая одной из ключевых инициатив Губернатора Олега Кожемяко, получит 600 миллионов рублей. Это позволит привести в порядок внутридворовые территории, установить современное освещение, детские и спортивные площадки, а также организовать безопасные и удобные парковочные зоны.
Кроме того, еще 600 миллионов рублей направлены на благоустройство территорий и общественных пространств муниципальных образований — в том числе в небольших населенных пунктах, где важна каждая инициатива по улучшению качества жизни.