Курганский завод, которым владеет холдинг из Америки, получил миллионные иски от уральских компаний

Уральские компании пытаются отсудить миллионы от американского актива из Кургана.
Курганский завод по производству нефтегазового оборудования «ВНТС», принадлежащий холдингу из США, получил миллионные иски от компаний из Тюмени и Челябинска. Уральские предприятия требуют деньги за просрочку по поставкам продукции. О судебных разбирательствах сообщается в материалах арбитража.
«Челябинская компания “Виго СМиТ” (производитель изделий из графита) подала исковое заявление к заводу “ВНТС” о взыскании 2 130 709 рублей. Предварительное судебное заседание со сторонами назначено на 5 февраля», — говорится в картотеке суда.
Компания «Трейдтрансгрупп» из Тюмени через суд взыскивает с завода из Кургана задолженность и неустойку по договору поставки от 2023 года. Поставщик запчастей требует от предприятия чуть более одного миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что Курганский завод «ВНТС», которым владеет холдинг из США, отчитался о задолженности по займам на 5 465,909 тыс. долларов. Эти деньги предприятие задолжало «ММС Холдинг, ЛЛС» и «Фронтьер Интернешнл, ЛЛС». Об этом сообщается в пояснении к отчету о финансовых результатах завода за 2024 год.