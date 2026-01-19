Челябинский общепит выходит из кадрового кризиса

Челябинский общепит преодолел дефицит официантов.
Рестораны Челябинска преодолели острый кадровый дефицит, с которым столкнулись в послековидные годы. Особенно заметные улучшения произошли в сфере обслуживания, рассказал URA.RU ресторанный критик Глориан Кински.
«Общепиту за последние годы удалось преодолеть критический дефицит персонала. Например, проблема с официантами фактически решена — сейчас их найти легче, чем раньше», — сообщил Кински.
По его словам, заведения научились быстро адаптироваться: текучесть кадров сохраняется, но замена персонала больше не становится критической проблемой. В то же время дефицит поваров и шеф-поваров пока полностью не закрыт.
«Без поваров еще никто не остался. Стараются удерживать своих, договариваются с приезжими. Я думаю, что в течение наступившего года и эта проблема будет спокойно решена», — уточнил критик.
Он добавил, что сезонный отток сотрудников в Сочи, Москву и Санкт-Петербург сохранится, однако большинство работников возвращаются обратно с новым опытом. При этом роста потока посетителей в 2026 году эксперт не ожидает.
«Люди стали осознаннее тратить деньги. Сейчас в ресторан идут по поводу — на день рождения или праздник, а не просто так. Бездумного потребления уже не будет», — резюмировал Кински.