Бюджет Омской области впервые превысил 200 млрд рублей по расходам

В Омской области подвели предварительные финансовые итоги 2025 года. Как сообщил вице-губернатор, министр финансов области Вадим Чеченко, бюджет региона сработал со следующими показателями: доходы консолидированного бюджета составили 196,6 млрд рублей, а расходы 202,2 млрд руб.
Дефицит областного бюджета сократили до 4 млрд руб. при изначально запланированных 5,6 млрд. При этом власти подчеркивают, что удалось избежать секвестра и в полном объёме профинансировать все социальные обязательства.
Ключевой источник доходов — НДФЛ — вырос на 12,4%. Также продолжился рост поступлений от предприятий на УСН. Однако общий рост доходов сдержало снижение на 1,3 млрд рублей поступлений от налога на прибыль организаций.
Значительные средства были направлены на нацпроекты. Из 22 млрд рублей, выделенных на эти цели, 17,3 млрд — это федеральные средства.
Вадим Чеченко отметил, что благодаря работе губернатора по привлечению федерального финансирования, сформирован бюджет на ближайшие три года. Он предусматривает объём бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на уровне около 75 млрд руб. за три года. В эту сумму заложено финансирование таких масштабных проектов, как строительство Северного обхода Омска и реконструкция аэропорта «Омск-Фёдоровка».
