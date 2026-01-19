Бюджет Омской области впервые превысил 200 млрд рублей по расходам

Вадим Чеченко отметил, что благодаря работе губернатора по привлечению федерального финансирования, сформирован бюджет на ближайшие три года. Он предусматривает объём бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на уровне около 75 млрд руб. за три года. В эту сумму заложено финансирование таких масштабных проектов, как строительство Северного обхода Омска и реконструкция аэропорта «Омск-Фёдоровка».