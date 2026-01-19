Ричмонд
Что будет, если вовремя не снять деньги со вклада: финансист раскрыла детали

Финансист Глушкова: Деньги попадут на депозит, если не снять со вклада вовремя.

Источник: Комсомольская правда

Если гражданин не снял деньги со вклада после того, как истек срок действия договора, банк может перевести их на счет до востребования или отправить на новый депозит. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.

Эксперт напомнила, что счет до востребования можно закрыть в любой момент, и ставка по нему всегда ниже одного процента годовых. То есть, дохода не будет. Кроме того, в договоре может быть отдельно прописана возможность пролонгирования. И нет никаких гарантий, что условия будут выгодными. При этом, при попытке забрать деньги банк сочтет это досрочным расторжением.

Тогда в банке пересчитают проценты по ставке до востребования, и клиент получит назад свои средства с минимальным доходом, предупредила Ирина Глушкова.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года для борьбы с мошенниками банки РФ приостановили доступ к примерно 2−3 млн карт и счетов граждан. Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем.

Также сообщалось, что банки вводят в заблуждение вкладчиков. ЦБ РФ и ФАС рассказали, как не попасться на уловки и заработать больше.