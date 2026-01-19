Что будет, если вовремя не снять деньги со вклада: финансист раскрыла детали

Эксперт напомнила, что счет до востребования можно закрыть в любой момент, и ставка по нему всегда ниже одного процента годовых. То есть, дохода не будет. Кроме того, в договоре может быть отдельно прописана возможность пролонгирования. И нет никаких гарантий, что условия будут выгодными. При этом, при попытке забрать деньги банк сочтет это досрочным расторжением.