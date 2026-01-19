Биржевая цена на серебро в мире обновила рекорд выше $94 за тройскую унцию

В понедельник утром биржевая цена на серебро подскочила более чем на 5% после того, как во время торгов был достигнут новый рекорд, превысивший 94 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
К 7:18 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex вырос на 5,33% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 93,243 доллара за унцию. В ходе торгов четверга цены на металл достигли нового исторического максимума в 94,35 доллара.
Цена февральского фьючерса на золото также увеличилась на 73,76 доллара, или на 1,6%, до 4 669,14 доллара за тройскую унцию. В понедельник котировки золота обновили свой максимум, достигнув 4 697,71 доллара.