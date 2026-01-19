Пермская нефтяная компания решила уменьшить уставный капитал в два раза

Решение об уменьшении уставного капитала было принято в декабре прошлого года владельцем 50% долей, пермским девелопером Геннадием Кузнецовым в связи с погашением 50% доли, принадлежащей самому обществу. Таким образом, после погашения доли ООО «УНК-Пермь» нефтяная компания будет единолично принадлежать бизнесмену.
ООО «УНК-Пермь» занимается добычей нефти. Выручка ООО в 2024 году — 2 млрд руб., чистая прибыль — 171 млн руб. Напомним, ранее также стало известно, что общество вышло из состава участников ООО «Тулымнефть».