Пермская нефтяная компания решила уменьшить уставный капитал в два раза

Решение об уменьшении уставного капитала было принято в декабре прошлого года владельцем 50% долей, пермским девелопером Геннадием Кузнецовым в связи с погашением 50% доли, принадлежащей самому обществу. Таким образом, после погашения доли ООО «УНК-Пермь» нефтяная компания будет единолично принадлежать бизнесмену.