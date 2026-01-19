Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года

Уточняется, что рост связан с расширением критериев подозрительных операций по 161‑ФЗ, которые с 1 января были увеличены вдвое. При этом многие банки не соблюдают рекомендации ЦБ по разъяснению причин блокировок, поэтому клиенты часто не понимают оснований для ограничений, а соответствующие запросы перенаправляются банками в Центробанк.