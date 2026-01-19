Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года

С начала 2026 года число временных блокировок карт и счетов физлиц в РФ достигло отметки в два-три миллиона, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
Уточняется, что рост связан с расширением критериев подозрительных операций по 161‑ФЗ, которые с 1 января были увеличены вдвое. При этом многие банки не соблюдают рекомендации ЦБ по разъяснению причин блокировок, поэтому клиенты часто не понимают оснований для ограничений, а соответствующие запросы перенаправляются банками в Центробанк.
Помимо карточных переводов под блокировку стали попадать даже клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. Так, один из клиентов рассказал «Ъ», что попал под блокировку после серии пополнений счёта на одной площадке для оплаты товаров.
Регулятор не раскрыл статистику по блокировкам в рамках 161-ФЗ, однако заверил, что постоянно анализирует эффективность действующих требований.
Как отмечают собеседники газеты, массовый характер блокировок говорит о резком расширении критериев, по которым определяются подозрительные операции, и автоматизации систем для борьбы с мошенничеством.