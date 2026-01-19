С 1 февраля проиндексируют больше 40 социальных выплат

Кроме того, вырастут такие выплаты, как пособие при рождении ребенка (до 28,5 тысяч рублей), ежемесячные выплаты для героев труда и матерей-героинь (до 76,5 тысяч рублей). Также ожидается увеличение выплат ветеранам, гражданам с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, страховых выплат, пособий по безработице и других мер социальной поддержки.