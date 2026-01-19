С 1 февраля проиндексируют больше 40 социальных выплат

Проект соответствующего постановления правительства сейчас находится на стадии публичного обсуждения, сообщает ИА DEITA.RU.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, что благодаря этой индексации увеличится размер материнского капитала на первого ребенка. С 1 февраля он составит 728 921,9 рублей. При появлении второго ребенка семья, которая ранее оформляла выплату по первому, дополнительно получит 234 321,27 рубля.
Котяков подчеркнул, что если семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при появлении второго она сразу сможет оформить полный материнский капитал — 963 тысячи рублей (963 243,17 рублей). Это превышает текущий уровень более чем на 51 тысячу рублей.
Чиновник также отметил, что увеличится сумма материнского капитала и для тех, кто получил сертификат в предыдущие годы — даже если часть средств осталась неиспользованной, она также будет проиндексирована.
Кроме того, вырастут такие выплаты, как пособие при рождении ребенка (до 28,5 тысяч рублей), ежемесячные выплаты для героев труда и матерей-героинь (до 76,5 тысяч рублей). Также ожидается увеличение выплат ветеранам, гражданам с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, страховых выплат, пособий по безработице и других мер социальной поддержки.
Все необходимые финансовые ресурсы на эти повышения заложены в федеральном бюджете на 2026−2028 годы, что позволит обеспечить своевременное выполнение этих решений.