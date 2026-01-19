Дорогу к погранпереходу на Большом Уссурийском строят ускоренными темпами

Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Константин Кравцов отметил, что проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2025 году на объект выделили 1,2 млрд рублей, в 2026 году предусмотрено ещё 1,05 млрд рублей из федерального центра.