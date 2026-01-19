Дорогу к погранпереходу на Большом Уссурийском строят ускоренными темпами

Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы идут круглосуточно в две смены, несмотря на зимнюю погоду. На нескольких участках одновременно возводят мостовые переходы, погружают сваи, устраивают ростверки, отсыпают насыпь и укладывают геотекстиль. В строительстве задействовано более 130 единиц техники и около 150 специалистов.
В 2026 году прошёл первый выездной штаб на объекте. Участники осмотрели площадку и определили приоритетные задачи. Главная цель на год — сформировать дорогу с твёрдым покрытием без укладки верхних слоёв асфальта.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Константин Кравцов отметил, что проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2025 году на объект выделили 1,2 млрд рублей, в 2026 году предусмотрено ещё 1,05 млрд рублей из федерального центра.