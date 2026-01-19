Ричмонд
В Перми обвалились цены на популярные кроссоверы и внедорожники

В Перми за год подешевели новые автомобили. Больше всего в цене упали внедорожники и кроссоверы Haval, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Китайские автомобили подешевели, а российские подорожали.

«В январе 2026 года новые автомобили в Перми стоят в среднем 2,61 млн рублей. Это на 5,8% меньше, чем годом ранее. В лидерах среди подешевевших моделей оказался Haval Jolion. Цены на кроссовер снизились на 4,3% до 2,52 млн рублей», — рассказали эксперты.

Уточняется, что больше всего подорожал автомобиль Lada Granta. Отечественный седан вырос в цене на 5,4% до 1,15 млн рублей. По словам аналитиков, автомобили в России начали дешеветь еще в начале 2025 года из-за снижения продаж и затоваривания складов. Затем на рынке появились новые отечественные марки, такие как Tenet и Solaris. Это стало переломным моментом, и цены стали увеличиваться.