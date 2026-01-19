В Перми обвалились цены на популярные кроссоверы и внедорожники

Уточняется, что больше всего подорожал автомобиль Lada Granta. Отечественный седан вырос в цене на 5,4% до 1,15 млн рублей. По словам аналитиков, автомобили в России начали дешеветь еще в начале 2025 года из-за снижения продаж и затоваривания складов. Затем на рынке появились новые отечественные марки, такие как Tenet и Solaris. Это стало переломным моментом, и цены стали увеличиваться.