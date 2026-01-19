Курс доллара 19 января: где выгодно обменять валюту в Узбекистане

Доллар:
покупка: 11 960 сумов — Infinbank, Poytaxt Bank, SQB; продажа: 11 990 сумов — BRB, Xalq banki.
Евро:
покупка: 13 820 сумов — Xalq banki; продажа: 13 890 сумов — Mikrokreditbank.
Рубль:
покупка: 144 сума — Kapitalbank, Octobank; продажа: 154 сума — SQB.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что доллар в Узбекистане подешевел на 7% в 2025 году.