Курс доллара 19 января: где выгодно обменять валюту в Узбекистане

Kursiv Uzbekistan выяснил, в каком банке Узбекистана можно дешевле обменять доллар, рубль и евро сегодня, 19 января. Курсы актуальны на 10:37.

Доллар:

покупка: 11 960 сумов — Infinbank, Poytaxt Bank, SQB; продажа: 11 990 сумов — BRB, Xalq banki.

Евро:

покупка: 13 820 сумов — Xalq banki; продажа: 13 890 сумов — Mikrokreditbank.

Рубль:

покупка: 144 сума — Kapitalbank, Octobank; продажа: 154 сума — SQB.

Курс доллара, евро и рубля к узбекскому суму — онлайн-калькулятор.

USD EUR RUB.

Покупка банком: UZS Продажа банком: UZS обновлено:

Продать USD → получить UZS.

— UZS.

Купить USD за UZS.

— USD.

Спред: — UZS (≈ —%) :warning: аномалия: sell.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что доллар в Узбекистане подешевел на 7% в 2025 году.