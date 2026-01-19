Владелец кунгурского кафе, в котором отравились 87 человек, предстанет перед судом

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель является владельцем трех кафе в городе Кунгур. В период с 29 января по 30 января 2025 года в принадлежащем ему кафе Shaurma-kosmos некачественной едой отравились 87 человек. Им был установлен диагноз сальмонеллез и сопутствующие ему заболевания.