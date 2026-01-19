Владелец кунгурского кафе, в котором отравились 87 человек, предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Об этом сообщают пресс-служба СУ СКР и прокуратуры.
Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель является владельцем трех кафе в городе Кунгур. В период с 29 января по 30 января 2025 года в принадлежащем ему кафе Shaurma-kosmos некачественной едой отравились 87 человек. Им был установлен диагноз сальмонеллез и сопутствующие ему заболевания.
В ходе расследования уголовного дела выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, среди которых отсутствие бактерицидного оборудования и несоблюдение поточности технологического процесса, в результате которого допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе и местах их хранения, обнаружена бактерия сальмонелла кишечная.
В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч руб.