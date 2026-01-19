Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец кунгурского кафе, в котором отравились 87 человек, предстанет перед судом

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении владельца кунгурских кафе, в одном из которых некачественной едой отравились 87 человек.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Об этом сообщают пресс-служба СУ СКР и прокуратуры.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель является владельцем трех кафе в городе Кунгур. В период с 29 января по 30 января 2025 года в принадлежащем ему кафе Shaurma-kosmos некачественной едой отравились 87 человек. Им был установлен диагноз сальмонеллез и сопутствующие ему заболевания.

В ходе расследования уголовного дела выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, среди которых отсутствие бактерицидного оборудования и несоблюдение поточности технологического процесса, в результате которого допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе и местах их хранения, обнаружена бактерия сальмонелла кишечная.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч руб.