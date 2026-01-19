Более 32 млрд рублей направят на обновление транспорта Петербурга до 2028 года

В 2025 году Петербург уже получил около 750 единиц нового транспорта. Среди них было порядка 300 автобусов от российских производителей: Нефтекамского автозавода, «Волгабас Волжский» и Ликинского автозавода. Программа финансирования на следующие три года направлена на дальнейшую замену устаревшей техники и переход на современные, в том числе низкопольные и экологичные модели.