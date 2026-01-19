Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 32 млрд рублей направят на обновление транспорта Петербурга до 2028 года

В ближайшие три года закупят 373 единицы транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На обновление подвижного состава общественного транспорта Петербурга с 2026 по 2028 годы будет направлено более 32 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

— Мы уже взяли высокие темпы по замене старых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро на новые и продолжим работу в данном направлении, — заявил вице-губернатор.

Конкретный план закупок на ближайшие три года включает 373 новые единицы транспорта. В их числе 34 электробуса, семь троллейбусов, 26 трамвайных вагонов и крупнейшая партия — 306 вагонов метро. Поставки станут продолжением масштабного обновления парка, которое ведется в городе.

В 2025 году Петербург уже получил около 750 единиц нового транспорта. Среди них было порядка 300 автобусов от российских производителей: Нефтекамского автозавода, «Волгабас Волжский» и Ликинского автозавода. Программа финансирования на следующие три года направлена на дальнейшую замену устаревшей техники и переход на современные, в том числе низкопольные и экологичные модели.