Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведомости»: на рынке труда РФ в 2026 году замедлится рост зарплат

Бизнес в 2026 году оптимизирует траты на персонал и замедлит рост зарплат.

Источник: Аргументы и факты

Российские компании в 2026 году продолжат оптимизировать расходы на сотрудников, что приведет к замедлению увеличения зарплат и переходу от рынка работника к рынку работодателя, пишет газета «Ведомости».

Издание указывает, что в 2025 году на перегретом рынке труда началось охлаждение. Компании из-за высокой ключевой ставки и ухудшения финансового состояния снизили потребности в найме.

Между тем, эксперты не прогнозируют серьезного роста безработицы в связи с гибкостью, связанной с развитием платформенной занятости. В 2026 году может произойти расширение неформального сектора и практики выплаты зарплат в конвертах.

Газета «Ведомости» со ссылкой на данные SuperJob указывает, что в прошлом году число вакансий снизилось на 12%, а количество резюме выросло на 19%. Массовых увольнений не произошло, так как работодатели переводили сотрудников на неполный рабочий день или отправляли их в вынужденные отпуска. В результате доля работников с неполной занятостью к середине года увеличилась на 5,5% — до 14,5%. Кроме того, свыше 14% компаний в декабре сокращали рабочее время для снижения издержек.

Эксперты ожидают, что зарплаты в 2026 году продолжат расти, но более сдержанными темпами. Реальные доходы, согласно прогнозам, вырастут на 2−3%.

Напомним, за 7 месяцев 2025 года реальные зарплаты в России выросли на 4,5%.

Ранее юрист Вадим Виноградов объяснил, как увеличить размер будущей пенсии.