«Ведомости»: на рынке труда РФ в 2026 году замедлится рост зарплат

Газета «Ведомости» со ссылкой на данные SuperJob указывает, что в прошлом году число вакансий снизилось на 12%, а количество резюме выросло на 19%. Массовых увольнений не произошло, так как работодатели переводили сотрудников на неполный рабочий день или отправляли их в вынужденные отпуска. В результате доля работников с неполной занятостью к середине года увеличилась на 5,5% — до 14,5%. Кроме того, свыше 14% компаний в декабре сокращали рабочее время для снижения издержек.