«Ведомости»: на рынке труда РФ в 2026 году замедлится рост зарплат

Российские компании в 2026 году продолжат оптимизировать расходы на сотрудников, что приведет к замедлению увеличения зарплат и переходу от рынка работника к рынку работодателя, пишет газета «Ведомости».
Издание указывает, что в 2025 году на перегретом рынке труда началось охлаждение. Компании из-за высокой ключевой ставки и ухудшения финансового состояния снизили потребности в найме.
Между тем, эксперты не прогнозируют серьезного роста безработицы в связи с гибкостью, связанной с развитием платформенной занятости. В 2026 году может произойти расширение неформального сектора и практики выплаты зарплат в конвертах.
Газета «Ведомости» со ссылкой на данные SuperJob указывает, что в прошлом году число вакансий снизилось на 12%, а количество резюме выросло на 19%. Массовых увольнений не произошло, так как работодатели переводили сотрудников на неполный рабочий день или отправляли их в вынужденные отпуска. В результате доля работников с неполной занятостью к середине года увеличилась на 5,5% — до 14,5%. Кроме того, свыше 14% компаний в декабре сокращали рабочее время для снижения издержек.
Эксперты ожидают, что зарплаты в 2026 году продолжат расти, но более сдержанными темпами. Реальные доходы, согласно прогнозам, вырастут на 2−3%.
Напомним, за 7 месяцев 2025 года реальные зарплаты в России выросли на 4,5%.
