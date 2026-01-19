Квадратный метр новостроек Петербурга подорожал в среднем до 300 тысяч рублей

В Ленинградской области ситуация сложилась успешнее: продажи превысили уровень 2024 года, а выручка застройщиков стала рекордной как минимум за последние четыре года. Декабрь 2025 года стал самым активным месяцем с момента сворачивания госпрограммы: в Петербурге объем сделок превысил показатели начала года более чем в три раза.