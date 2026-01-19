Ричмонд
Квадратный метр новостроек Петербурга подорожал в среднем до 300 тысяч рублей

При этом площадь квартир становится меньше, а спрос и вовсе падает.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года средняя цена квадратного метра в жилых комплексах Петербурга достигла 296,1 тысячи рублей. Это на 40% выше показателя 2022 года и существенно превышает цены 2024-го, несмотря на общее охлаждение рынка.

— Рынок оказался в парадоксальной ситуации: количество проданных квартир сокращается, их средний метраж уменьшается, но «средний чек» сделки и цена за квадратный метр продолжают расти, — пишет dp.ru.

Благодаря этой динамике совокупная выручка петербургских девелоперов за год составила 424,7 млрд рублей — результат выше, чем в 2022 году, хотя и ниже рекордов 2023—2024 годов. После отмены массовой льготной ипотеки объем продаж в городе упал примерно на треть.

В Ленинградской области ситуация сложилась успешнее: продажи превысили уровень 2024 года, а выручка застройщиков стала рекордной как минимум за последние четыре года. Декабрь 2025 года стал самым активным месяцем с момента сворачивания госпрограммы: в Петербурге объем сделок превысил показатели начала года более чем в три раза.

Однако в целом по Петербургской агломерации год завершился с избытком предложения: на рынок вывели 3,3 млн квадратных метров жилья, тогда как продали 2,7 млн. Застройщики рассчитывают, что в 2026 году снижение ключевой ставки оживит спрос, но при этом прогнозируют дальнейший рост цен на 8−10%.