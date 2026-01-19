Гендиректор стал владельцем теплоснабжающей компании Красновишерска

Дмитрий Комаров стал единственным владельцем компании.
Единственным владельцем теплоснабжающей компании Красновишерска — ООО «Теплосети» — стал ее генеральный директор Дмитрий Комаров. Изменения отражены в базе «СПАРК-Интерфакс».
Сведения о смене структуры владения подтверждаются данными из открытых источников. «Единственным владельцем красновишерского ООО “Теплосети” стал гендиректор общества Дмитрий Комаров», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. Причины, по которым компания перешла под контроль руководителя, не раскрываются.
ООО «Теплосети» обслуживает систему теплоснабжения Красновишерска. По данным источника, сделка произошла на фоне сложной работы коммунальной инфраструктуры: последние два отопительных сезона в городе возникали проблемы с отоплением.