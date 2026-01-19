Гендиректор стал владельцем теплоснабжающей компании Красновишерска

Сведения о смене структуры владения подтверждаются данными из открытых источников. «Единственным владельцем красновишерского ООО “Теплосети” стал гендиректор общества Дмитрий Комаров», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. Причины, по которым компания перешла под контроль руководителя, не раскрываются.