Долгов на четверть миллиарда: фискалы точат зуб на фирму, связанную с тюменским олигархом

Новую попытку обанкротить «Металлстройторг» предпринимают налоговики из Башкирии.
Тюменская компания, связанная через цепь соучредителей с топ-менеджментом холдинга «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна, задолжала налогов на сумму более четверти миллиардов рублей. Иск против ООО «Металлстройторг» выдвинут межрайонной инспекцией ФНС по республике Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в арбитражном суде Тюменской области.
«В суд поступило заявление от уполномоченного органа о признании ООО “Металлстройторг” банкротом. Заявитель настаивает, что общество имеет задолженность перед бюджетом по уплате обязательных платежей и страховых взносов во внебюджетные фонды. Общая сумма долга составляет 277,8 миллиона рублей. Из них 156,1 миллиона — это непосредственная сумма неуплаченного налога, остальное — различные финансовые санкции и иные виды взысканий», рассказали URA.RU в ведомстве.
По данным иска, долги тянутся за «Металлстройторгом» с 2019 года. Система «Прозрачный бизнес» ФНС отмечает, что основную сумму долга составляет НДС. Кроме того, не уплачивались налог на доходы физлиц, страховые и другие взносы. За несколько лет компания накопила пеней на 116 миллионов рублей. Кроме того, как минимум с 2022 года «Металлстройторг» не сдает бухгалтерскую отчетность.
В настоящий момент компанией владеет Арсен Григорян. Он же выступает директором в ООО «Аванстрой», учредителем которой выступает Сурен Степанян. Этот предприниматель выступает соучредителем больше чем десятка компаний, часть из которых — например, ООО «Земля» и ООО «Турай» — отмечены в системе СБИС как активы управляющей компании «Арсиб Агро».
Ранее «Металлстройторг» уже становился объектом банкротного иска. После нескольких попыток взыскать с компании долги, иск о банкротстве выставила межрайонная инспекция № 14 по Тюменской области. Однако, и основной процесс, и апелляционная жалоба привели к отказу в банкротстве. URA.RU направило руководству компании запрос, ответ ожидается.