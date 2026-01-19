Долгов на четверть миллиарда: фискалы точат зуб на фирму, связанную с тюменским олигархом

По данным иска, долги тянутся за «Металлстройторгом» с 2019 года. Система «Прозрачный бизнес» ФНС отмечает, что основную сумму долга составляет НДС. Кроме того, не уплачивались налог на доходы физлиц, страховые и другие взносы. За несколько лет компания накопила пеней на 116 миллионов рублей. Кроме того, как минимум с 2022 года «Металлстройторг» не сдает бухгалтерскую отчетность.