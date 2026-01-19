«Обвальная дедолларизация»: мировой рынок ищет новую резервную валюту

Как передает издание, по данным экспертов, за шесть лет, с 2020 по 2026 год, из мировых резервов «выпало» около 3,2 трлн долларов. Такие изменения специалисты называют «обвальной дедолларизацией», поскольку процесс был стремительным, а не постепенным.