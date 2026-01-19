«Обвальная дедолларизация»: мировой рынок ищет новую резервную валюту

Доля доллара США в мировых валютных резервах резко сократилась до 40%, что стало минимальным показателем за последние 20 лет. Об этом пишет «Прайм».
Как передает издание, по данным экспертов, за шесть лет, с 2020 по 2026 год, из мировых резервов «выпало» около 3,2 трлн долларов. Такие изменения специалисты называют «обвальной дедолларизацией», поскольку процесс был стремительным, а не постепенным.
На данный момент доллар остается главной резервной валютой, однако мировой рынок находится в поисках альтернативы.
Финансовый эксперт Софья Главина полагает, что в будущем сформируются региональные валютные зоны.
«Вместо одного доминирующего актора мир переходит к многополярной системе расчетов, где ключевыми игроками становятся не только юань и золото, но и цифровые валюты, а также региональные механизмы обхода санкций», — отмечает эксперт.
Создание новой глобальной резервной валюты специалисты прогнозируют не ранее 2040 года. В краткосрочной перспективе не исключены резкие колебания рубля.
Ранее аналитик Александр Шнейдерман отметил, что рынок драгоценных металлов активно рос на фоне ослабления доллара США и снижения ставок ФРС. Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на золото.