Судебные приставы начали выселять Долину из квартиры в Хамовниках

В Москве началось принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Как сообщает телеграм-канал Shot, судебные приставы прибыли по адресу, чтобы передать ключи Полине Лурье.
По информации корреспондента, на месте также находится адвокат Лурье, который должен принять ключи от жилья. Сама Долина на момент прибытия приставов не появилась.
Ранее сообщалось, что процедура принудительного выселения была назначена на 19 января. Основанием стало заявление, поданное стороной Лурье в Федеральную службу судебных приставов.
При этом певица, как отмечалось, не пришла на передачу ключей добровольно, а у ее представителя не было полномочий закрыть вопрос от ее имени.
