Прощай, ксенон: Водителей хотят лишать прав из-за фар и стоп-сигналов

Ранее сообщалось, что с наступлением холодного сезона водителям необходимо особенно тщательно следить за чистотой и читаемостью государственных регистрационных знаков на своих автомобилях. Загрязнённые или повреждённые номера могут повлечь штраф до 5 тысяч рублей или лишения прав.