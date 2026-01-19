Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинскому бизнесу и УК напомнили про штрафы за несвоевременный вывоз снега

В Челябинске управляющим компаниям и собственникам торговых помещений напомнили о штрафах за несвоевременный вывоз снега. Его бесплатно принимают на снегосвалке.

Источник: Pchela.News

Мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании в понедельник, 19 января, отметил, что заявки по уборке внутриквартальных проездов не всегда отрабатываются своевременно. Территорию чистят, но образовавшиеся снежные валы не вывозят. Сейчас к этой работе активно привлекают управляющие компании, собственников ТРК и бизнес.

— В отношении всех управляющих компаний и собственников ведутся контрольные мероприятия. Администрации районов выставляют им предостережения. В случае отсутствия должной реакции материалы направляются на привлечение к административной ответственности, — отметил он.

За нарушения правил благоустройства предусмотрены штрафы в размере до 6 тысяч рублей.

— Гораздо дешевле собственникам земельных участков вывозить снег на снегосвалку. Она работает на приём снега в бесплатном режиме. Достаточно лишь оформить пропуск в нашем муниципальном предприятии «Эвис», — подчеркнул глава города.

Ранее мы рассказывали, что Челябинскую область после Крещения снова накроют 30-градусные морозы.