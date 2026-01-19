Челябинскому бизнесу и УК напомнили про штрафы за несвоевременный вывоз снега

Мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании в понедельник, 19 января, отметил, что заявки по уборке внутриквартальных проездов не всегда отрабатываются своевременно. Территорию чистят, но образовавшиеся снежные валы не вывозят. Сейчас к этой работе активно привлекают управляющие компании, собственников ТРК и бизнес.