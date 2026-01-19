Челябинскому бизнесу и УК напомнили про штрафы за несвоевременный вывоз снега

Мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании в понедельник, 19 января, отметил, что заявки по уборке внутриквартальных проездов не всегда отрабатываются своевременно. Территорию чистят, но образовавшиеся снежные валы не вывозят. Сейчас к этой работе активно привлекают управляющие компании, собственников ТРК и бизнес.
— В отношении всех управляющих компаний и собственников ведутся контрольные мероприятия. Администрации районов выставляют им предостережения. В случае отсутствия должной реакции материалы направляются на привлечение к административной ответственности, — отметил он.
За нарушения правил благоустройства предусмотрены штрафы в размере до 6 тысяч рублей.
— Гораздо дешевле собственникам земельных участков вывозить снег на снегосвалку. Она работает на приём снега в бесплатном режиме. Достаточно лишь оформить пропуск в нашем муниципальном предприятии «Эвис», — подчеркнул глава города.
