На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей

Он напомнил, что госпрограмма реализуется уже 11 лет. За этот период завершено более 750 объектов и мероприятий, в том числе 55 объектов в 2025 году.
«Целевые показатели госпрограммы за 2025 год все достигнуты. А уровень кассового освоения стабильно высокий — 99,8% по итогам года, — цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина. — В текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей на реализацию госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя».
Хуснуллин отметил, что объем финансирования программы с 2026 по 2030 год составляет 517 млрд рублей. Законом о бюджете на текущую трехлетку предусмотрено 308 млрд рублей. Они расписаны по каждому мероприятию, по каждому объекту.
«При продлении госпрограммы приоритетами стали ключевые инфраструктурные проекты, обеспеченные полным финансированием. Среди них съезды с “Тавриды” к курортным городам Южного берега Крыма, развитие очистных сооружений, арт-кластер “Таврида”. Всего до 2030 года планируется реализация еще свыше 200 объектов», — уточнил зампредседателя правительства.
По его словам, продление программы до 2030 года — важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых.
Туризм, жилье и инфраструктура
Так, благодаря реализации программы туристический поток на Крымский полуостров продолжает расти. Несмотря на сложную ситуацию, в 2025 году в Крым приехали 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллиона больше, чем в 2024 году, проинформировал вице-премьер.
Хуснуллин напомнил, что на полуострове ведется масштабное дорожное строительство. Построены автодорога до Евпатории, дорога Донское — Перевальное, а также съезд к ж/д станции в Керчи. Ведутся работы по строительству и расширению съездов с трассы «Таврида» к побережью, приведению в порядок улично-дорожной сети.
«И Крым, и Севастополь в прошлом году сохранили высокие темпы жилищного строительства. В Севастополе введено 346 тысяч квадратных метров жилья — это на уровне прошлого года. А в Республике Крым введено почти 1,5 млн квадратных метров, что почти на 18% больше, чем в 2024 году», — проинформировал Хуснуллин.
Привлечение внебюджетных средств
Он отметил, что госпрограмма должна привлекать и стимулировать не только бюджетные деньги, но и внебюджетные средства. Президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году.
«Работа идет опережающими темпами. На конец III квартала 2025 года, по данным статистики, мы уже видим привлечение 995 млрд. Это позволяет нам уверенно сказать, что по итогу года показатель будет выполнен», — уверен заместитель председателя правительства России.