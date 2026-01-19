На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей

«И Крым, и Севастополь в прошлом году сохранили высокие темпы жилищного строительства. В Севастополе введено 346 тысяч квадратных метров жилья — это на уровне прошлого года. А в Республике Крым введено почти 1,5 млн квадратных метров, что почти на 18% больше, чем в 2024 году», — проинформировал Хуснуллин.