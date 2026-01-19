В Ташкентской области пройдут общественные слушания по резонансному проекту строительства курорта Sea Breeze Uzbekistan

Общественные обсуждения пройдут 23 января 2026 года в 10:00 в здании хокимията Бостанлыкского района в городе Газалкент. Информация об этом была озвучена хокимиятом столичной области.
Проект планируется реализовать на восточном побережье Чарвакского водохранилища. Он предусматривает создание современной туристической инфраструктуры, ориентированной на премиальный сегмент отдыха.
В ходе общественных слушаний планируется обсудить широкий круг вопросов, включая планировочные и архитектурно-строительные решения, возможное воздействие проекта на воздух, водные ресурсы и почву, обращение с отходами, охрану зелёных насаждений и водных объектов. Отдельное внимание будет уделено мерам по обеспечению экологической безопасности и системе экологического мониторинга.
В хокимияте отметили, что по данной инициативе уже разработана проектная документация, которая, по данным чиновников, соответствует требованиям действующего экологического законодательства Узбекистана.
Предложения и замечания по проекту можно будет озвучить непосредственно во время общественных слушаний, а также направить в письменной форме в установленном порядке. В обсуждениях смогут принять участие все желающие.
Напомним, что проект Sea Breeze Uzbekistan вызывает активные споры среди экспертов и широкой общественности. Экологи предупреждают о потенциальных рисках для экосистемы Чарвакского водохранилища, жители выражают опасения за сохранность и доступность природных территорий, в то время как власти рассматривают проект как источник инвестиций и стимул для развития туризма в регионе.