В Ташкентской области пройдут общественные слушания по резонансному проекту строительства курорта Sea Breeze Uzbekistan

Vaib.uz (Узбекистан. 19 января). В Ташкентской области состоятся общественные слушания по одному из самых обсуждаемых инвестиционных проектов последних месяцев — строительству премиального туристического комплекса Sea Breeze Uzbekistan.

Источник: Vaib.Uz

Общественные обсуждения пройдут 23 января 2026 года в 10:00 в здании хокимията Бостанлыкского района в городе Газалкент. Информация об этом была озвучена хокимиятом столичной области.

Проект планируется реализовать на восточном побережье Чарвакского водохранилища. Он предусматривает создание современной туристической инфраструктуры, ориентированной на премиальный сегмент отдыха.

В ходе общественных слушаний планируется обсудить широкий круг вопросов, включая планировочные и архитектурно-строительные решения, возможное воздействие проекта на воздух, водные ресурсы и почву, обращение с отходами, охрану зелёных насаждений и водных объектов. Отдельное внимание будет уделено мерам по обеспечению экологической безопасности и системе экологического мониторинга.

В хокимияте отметили, что по данной инициативе уже разработана проектная документация, которая, по данным чиновников, соответствует требованиям действующего экологического законодательства Узбекистана.

Предложения и замечания по проекту можно будет озвучить непосредственно во время общественных слушаний, а также направить в письменной форме в установленном порядке. В обсуждениях смогут принять участие все желающие.

Напомним, что проект Sea Breeze Uzbekistan вызывает активные споры среди экспертов и широкой общественности. Экологи предупреждают о потенциальных рисках для экосистемы Чарвакского водохранилища, жители выражают опасения за сохранность и доступность природных территорий, в то время как власти рассматривают проект как источник инвестиций и стимул для развития туризма в регионе.