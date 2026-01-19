В Ташкентской области пройдут общественные слушания по резонансному проекту строительства курорта Sea Breeze Uzbekistan

Напомним, что проект Sea Breeze Uzbekistan вызывает активные споры среди экспертов и широкой общественности. Экологи предупреждают о потенциальных рисках для экосистемы Чарвакского водохранилища, жители выражают опасения за сохранность и доступность природных территорий, в то время как власти рассматривают проект как источник инвестиций и стимул для развития туризма в регионе.