«Белоруснефть»: вот какой будет каждая десятая машина в Беларуси уже в 2030 году

«Белоруснефть» раскрыла, какой будет каждая десятая машина в Беларуси в 2030.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет каждая десятая машина в Беларуси уже в 2030 году. Об этом в компании «Белоруснефть» сказали БелТА.

В компании обратили внимание, что только за 2025-й в стране количество электрокаров выросло в два раза — до 49 557 электромобилей.

Также в «Белоруснефти» напомнили, что нулевую растаможу на электрокары сохранили на 2026-й. А Беларусь получила годовую квоту на ввоз 20 тысяч так называемых «чистых электричек».

Здесь «Комсомолка» подробнее писала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко продлил основные льготы для электромобилей до конца 2028, но отменил одну из них.

— На ближайшую пятилетку поставлена цель — 300 тысяч электромобилей. Эта цифра эквивалентна 10% автомобильного трафика, — пояснили в компании.

Таким образом, по данным «Белоруснефти», в Беларуси уже к 2030 году каждая десятая машина будет электромобилем. Еще на предприятии прогнозируют к этому времени суммарно около 8 — 10 тысяч электрозарядных станций — ЭЗС.

Тем временем «Минскэнерго» предупредило о понижении температур в квартирах минчан из-за повреждения теплотрассы. ЧС на тепломагистрали затронула Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы белорусской столицы.

Ранее власти пообещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов, заявив о переходе на резервные источники из-за порыва теплотрассы 19 января.

Еще «Минскэнерго» сказало о ситуации с подачей тепла после порыва на теплотрассе 19 января: «Развернуты пиково-резервные котельные».

