Индекс деловой активности Узбекистана вырос на 9,8% за год

Оборот торгов на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) за этот период составил 85,2 трлн сумов, что на 17% больше, чем годом ранее.
Число действующих предприятий выросло на 9,4% и к началу 2026 года достигло 496,2 тыс. Основной рост пришелся на малый и крупный бизнес, тогда как количество фермерских хозяйств немного сократилось — с 91,7 тыс. до 88,3 тыс.
За прошлый год было проведено 75,7 млн платежных операций — это на 1% меньше, чем в 2024 году. Также компании зарегистрировали более 4,6 тыс. новых товарных знаков, что на 6,4% ниже прошлогоднего показателя.
По итогам декабря 2025 года индекс деловой активности вырос до 1 067 пунктов — на 6,7% по сравнению с ноябрем. Рост отмечен во всех регионах страны, наиболее заметно — в Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что банковский сектор Узбекистана показал рекордную прибыль в 13,5 трлн сумов.