10 самых востребованных специальностей назвали в Нижегородской области

В Нижегородской области определили ТОП-10 наиболее востребованных работодателями специалистов. Рейтинг по итогам декабря 2025 года представила пресс-служба компании hh.ru.
Лидерами «десятки» оказались операторы производственных линий — на них пришлось 10% от общего спроса работодателей. Подобных вакансий в регионе насчитали 1530.
Второе место ТОП-10 досталось водителям: их искали 7% компаний (1050 вакансий). На третьей строчке — продавцы-консультанты — 7% от общего спроса работодателей (1030 вакансий).
Также нижегородские организации и фирмы в декабре нуждались в упаковщиках/комплектовщиках, менеджерах по продажам, разнорабочих, электромонтажниках, уборщиках, курьерах и поварах/пекарях/кондитерах. Всего в декабре в Нижегородской области было размещено более 19 тысяч вакансий.