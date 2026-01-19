Нацбанк: белорусы продолжают открывать рублевые вклады

«За декабрь они увеличились на 477,1 миллиона рублей или на 3,3%», — говорится в сообщении.
В Нацбанке также проинформировали, что с начала 2025 года депозиты белорусов в банках увеличились почти на 4,3 миллиарда рублей или на 39,5%.
Что касается средней процентной ставки по новым рублевым вкладам физлиц на срок свыше года, то в декабре она составила 14,6% годовых.
«Наиболее доходными были депозиты со сроком возврата от года до двух лет: средняя процентная ставка по ним сложилась на уровне 14,8% годовых», — отметили в пресс-службе финансового регулятора страны.
В целом средняя процентная ставка по новым срочным вкладам населения в белорусских рублях составила 12,2% годовых.
Ранее первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров сообщал, что уровень процентных ставок по кредитам и депозитам в 2026 году сохранится на уровне 2025-го, но может снизиться при определенных условиях.
При этом он отметил, что если в стране будет наблюдаться замедление инфляционных процессов, то это приведет к определенному снижению ставок по депозитам для физических лиц.