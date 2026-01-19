Times: Германия может пересмотреть условия аренды военных объектов для США

В статье говорится, что Германия не рассматривает вопрос о закрытии военных баз США на своей территории. Ранее Берлин с ужасом отреагировал на сообщения о возможном выводе американских войск с некоторых крупных баз, таких как Рамштайн и Штутгарт. Однако Германия может значительно поднять арендную плату, которую Вашингтон платит за использование военных объектов на территории ФРГ.
Таким образом, источники The Times опровергли сообщения британских изданий The Telegraph и The Economist, которые ранее писали о возможном закрытии американских баз в ФРГ.
Трамп 17 января сообщил в социальной сети Truth Social, что США введут 10%-ные пошлины в отношении Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Великобритании и Франции. Они будут действовать до тех пор, пока не будут достигнуты соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии Соединенными Штатами. Новые тарифы вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня увеличатся до 25%.
Страны Евросоюза сейчас обдумывают возможные ответные меры, включая приостановление ратификации прошлогоднего торгового соглашения между ЕС и США; введение взаимных пошлин, целевых налогов на экспорт; ужесточение мер регулирования в отношении американских технологических и финансовых компаний, а также ограничения на импорт американских СПГ и оружия.
Но издание обращает внимание на то, любой ответ ЕС сопряжен с рисками и издержками для самой Европы, поскольку страны блока тесно связаны с экономикой и системой безопасности США.