Times: Германия может пересмотреть условия аренды военных объектов для США

Германия в ответ на новые американские пошлины может существенно изменить условия аренды американцами военных баз на своей территории, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники в Берлине.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Германия не рассматривает вопрос о закрытии военных баз США на своей территории. Ранее Берлин с ужасом отреагировал на сообщения о возможном выводе американских войск с некоторых крупных баз, таких как Рамштайн и Штутгарт. Однако Германия может значительно поднять арендную плату, которую Вашингтон платит за использование военных объектов на территории ФРГ.

Таким образом, источники The Times опровергли сообщения британских изданий The Telegraph и The Economist, которые ранее писали о возможном закрытии американских баз в ФРГ.

Трамп 17 января сообщил в социальной сети Truth Social, что США введут 10%-ные пошлины в отношении Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Великобритании и Франции. Они будут действовать до тех пор, пока не будут достигнуты соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии Соединенными Штатами. Новые тарифы вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня увеличатся до 25%.

Страны Евросоюза сейчас обдумывают возможные ответные меры, включая приостановление ратификации прошлогоднего торгового соглашения между ЕС и США; введение взаимных пошлин, целевых налогов на экспорт; ужесточение мер регулирования в отношении американских технологических и финансовых компаний, а также ограничения на импорт американских СПГ и оружия.

Но издание обращает внимание на то, любой ответ ЕС сопряжен с рисками и издержками для самой Европы, поскольку страны блока тесно связаны с экономикой и системой безопасности США.

