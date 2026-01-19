Times: Германия может пересмотреть условия аренды военных объектов для США

Трамп 17 января сообщил в социальной сети Truth Social, что США введут 10%-ные пошлины в отношении Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Великобритании и Франции. Они будут действовать до тех пор, пока не будут достигнуты соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии Соединенными Штатами. Новые тарифы вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня увеличатся до 25%.