В Воронежской области по итогам 2025 года зафиксированы самые высокие зарплаты в Черноземье

Наиболее высокие доходы в Воронежской области, по версии hh.ru, работодатели предлагали топ-менеджерам — в среднем 131 тыс. руб. На втором месте по уровню оплаты оказался транспортный сектор (117,4 тыс. руб.), далее следуют автобизнес (116,6 тыс. руб.) и строительство (106,6 тыс. руб.). Замыкает пятерку рабочий персонал со средней предлагаемой зарплатой 102,9 тыс. руб. Наиболее заметный рост доходов за год зафиксирован у административного персонала — на 39,7 тыс. руб. Существенно увеличились зарплатные предложения и в строительстве (на 26,6 тыс. руб.), сельском хозяйстве (на 24 тыс. руб.), а также в сегменте домашнего и обслуживающего персонала (на 26 тыс. руб.).