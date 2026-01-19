Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСП проверит формирование цены проезда в метро Петербурга

Расходы бюджета на подземку Петербурга проверят аудиторы КСП.

Источник: Piter.TV

Контрольно-счётная палата оценит обоснованность стоимости проезда в метро Петербурга в рамках проверки работы метрополитена.

Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга проведет контрольное мероприятие в отношении СПб ГУП «Петербургский метрополитен» городского комитета по транспорту. В пресс-службе КСП сообщили, что проверка направлена на повышение прозрачности эффективности управления качества использования бюджетных средств, выделяемых на развитие подземки.

По данным КСП, в 2024 году СПб ГУП «Петербургский метрополитен» получил из бюджета города более 41 млрд рублей. Выручка предприятия превысила 66 млрд рублей. Чистая прибыль составила более 4 млрд рублей. В ходе текущего мероприятия специалисты проанализируют устранение ранее выявленных нарушений. Также будет дана оценка случаям возможного завышения начальной стоимости государственных контрактов.

В КСП уточнили, что результаты проверки позволят оценить обоснованность действующей стоимости проезда. За последние годы это третье контрольное мероприятие в отношении предприятия.