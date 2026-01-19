КСП проверит формирование цены проезда в метро Петербурга

По данным КСП, в 2024 году СПб ГУП «Петербургский метрополитен» получил из бюджета города более 41 млрд рублей. Выручка предприятия превысила 66 млрд рублей. Чистая прибыль составила более 4 млрд рублей. В ходе текущего мероприятия специалисты проанализируют устранение ранее выявленных нарушений. Также будет дана оценка случаям возможного завышения начальной стоимости государственных контрактов.