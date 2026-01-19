Ричмонд
Власти объяснили введение в Минске выплаты почти в 1000 рублей молодым мамам

Власти сказали, с чем связано введение выплаты в Минске почти в 1000 рублей для молодых мам.

Источник: Комсомольская правда

Власти объяснили введение в Минске выплаты почти в 1000 рублей молодым мамам. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил глава Мингорсовета Артем Цуран.

Решением Мингорсовета с 1 января 2026 года для минчанок, родивших ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, была введена выплата в размере двух бюджетов прожиточного минимума, или 982,18 рубля до 1 февраля (один БПМ до 1 февраля составляет 491, 09 рубля).

Цуран уточнил, что указанная мера является не только социальной поддержкой, но также и дополнительным стимулом.

— Таким образом, город показывает заинтересованность в том, чтобы молодых мам становилось больше. Мы готовы помогать и делать все для того, чтобы мамы чувствовали себя защищенными, — подчеркнул глава Минского городского совета.

Названная выплата предусмотрена, если дети родились с 1 января 2026 года. Для ее получения у женщины должна быть регистрация по месту жительства в Минске. Кроме того, для оформления нужно будет предоставить заявление, свидетельство о рождении ребенка, справки о занимаемом жилом помещении в Минске, месте жительства и составе семьи.

