Румыния согласовала покупку Джурджулештского порта: названа сумма сделки

Помимо этого, румынская госкомпания обязалась вложить не менее 28 миллионов долларов в развитие инфраструктуры порта. Сделка требует одобрения Общего собрания акционеров, а также была проверена на предмет национальной безопасности молдавским Советом по продвижению инвестиционных проектов национального значения.