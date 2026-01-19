Румыния согласовала покупку Джурджулештского порта: названа сумма сделки

«Администрация морских портов» Констанцы выставила обязательное предложение на 62 миллиона долларов для приобретения оператора порта", — пишет румынская пресса.
Помимо этого, румынская госкомпания обязалась вложить не менее 28 миллионов долларов в развитие инфраструктуры порта. Сделка требует одобрения Общего собрания акционеров, а также была проверена на предмет национальной безопасности молдавским Советом по продвижению инвестиционных проектов национального значения.
Миноритарный акционер порта Констанца, фонд Proprietatea, пытался оспорить сделку в румынском суде, утверждая, что цена может быть завышена, а финансирование покупки через увеличение уставного капитала может считаться незаконной государственной помощью. Однако суд первой инстанции отклонил запрос фонда на приостановление сделки.
В «Администрации морских портов» отмечают, что приобретение Джурджулештского порта стратегически выгодно для румынского государства, так как это обеспечит потенциал для роста прибыли и будущих дивидендов. Инвестиции позволят улучшить инфраструктуру порта и развивать транспортные потоки на Дунае.
Ранее стало известно, что компания Bemol Retail отозвала все судебные иски и претензии к оператору Международного свободного порта Джурджулешты.