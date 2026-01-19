Bloomberg: сроки внедрения гиперзвуковых ракет в армии США вновь сорваны

Подразделение, ответственное за использование новейшего оружия, обучено и готово, а вот ракета — часть гиперзвуковой программы стоимостью 10,4 млрд долларов — до сих пор не готова, говорится в статье.
В октябре испытательное управление Пентагона призналось, что оно до сих пор «не провело всестороннюю оперативную оценку» системы и что у него нет данных для анализа «оперативной эффективности, смертоносности, пригодности и живучести» нового оружия.
В декабре представители Вооруженных сил США сообщили Bloomberg, что планируют поставить новую ракету на вооружение к концу 2025 года. Но на этой неделе американские военные признали, что пропустили указанный срок.
Как отмечает агентство, до этого в армии уже дважды пропускали дедлайн по данной программе: в сентябре 2023 года и в сентябре 2025 года.
С 2018 года Пентагон инвестировал более 12 млрд долларов в разработку, испытания и развертывание гиперзвуковой системы. По данным Счетной палаты США, стоимость первой батареи, включая ракеты, составит около 2,7 млрд долларов.
Как акцентирует Bloomberg, Китай и Россия уже развертывают новые гиперзвуковые снаряды, и отсутствие аналогичного потенциала у США остается серьезной проблемой.