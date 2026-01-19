Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий, пишет БелТА.
В пресс-службе белорусского президента сообщили, что повышение трудовых пенсий в среднем на 10% произойдет с 1 февраля 2026 года.
Информируют, что финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год».
