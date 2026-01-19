Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля

Подписан указ о повышении пенсий в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий, пишет БелТА.

В пресс-службе белорусского президента сообщили, что повышение трудовых пенсий в среднем на 10% произойдет с 1 февраля 2026 года.

Информируют, что финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год».

Кстати, мы писали о том, что изменится для пенсионеров в Беларуси, 2026: средняя пенсия — около 1100 рублей, социальную и минимальную, а также возрастные доплаты пересчитают четыре раза за год.

А еще глава Палаты представителей Сергеенко сказал, планируется ли повышать пенсионный возраст в Беларуси.

Узнайте, что пенсии за выслугу лет будут выплачиваться по-новому в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше