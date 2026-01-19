Ослепляющий ксенон: юрист рассказал о мерах наказания водителей из-за фар

В России обсуждают идею лишать водителей прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По словам автоюриста Льва Воропаева, слишком яркий свет действительно может слепить пешеходов и других участников движения, повышая риск аварий, особенно в темное время суток на узких дорогах. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Очевидно, что это может повлиять на безопасность. Особенно на узких дорогах, когда ночное время, когда ширина и диаметры дороги не позволяют своевременно реагировать. Поэтому в этом направлении, конечно, нужно работать. Именно по световым приборам, которые осветляют», — объяснил Воропаев.
Эксперт подчеркнул, что лишение прав возможно только через суд и зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях у водителей действительно забирают права, но чаще выписывают штраф за нарушение требований к световым приборам. Верховный суд пока не дал однозначной позиции.
При этом юрист отметил, что ксеноновые фары, установленные производителем с корректором, безопасны и не слепят других участников движения. Опасность возникает только при самовольной установке слишком ярких фар или мигающих стоп-сигналов.
Напомним, также автор инициативы — глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил ужесточить наказание и за глушители без катализаторов, которые повышают шум и загрязняют воздух.