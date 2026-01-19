Ричмонд
В России посчитали предварительный размер дефицита бюджета в 2025 году

Дефицит бюджета России в 2025 году, предварительно, составил 5,645 трлн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Дефицит федерального бюджета России за 2025 год, предварительно, составил 5,645 трлн рублей, или 2,6% от ВВП. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов РФ.

«По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета в 2025 году сложился в размере порядка 2,6% ВВП, а ненефтегазовый дефицит — в пределах 6,5% ВВП (против 7,3% по итогам 2024 года)», — говорится в сообщении.

Объем доходов бюджета составил 37,28 трлн рублей, что на 1,6% больше по сравнению с 2024 годом. В ведомстве уточнили, что расходы достигли 42,93 трлн рублей, увеличившись на 6,8%. Исполнение расходов составило 99% от утвержденной росписи бюджета.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил главный финансовый документ страны на ближайшие три года. В соответствии с подписанным документом, бюджет рассчитан на стабильный экономический рост при контролируемом уровне дефицита.