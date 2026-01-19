В России посчитали предварительный размер дефицита бюджета в 2025 году

Объем доходов бюджета составил 37,28 трлн рублей, что на 1,6% больше по сравнению с 2024 годом. В ведомстве уточнили, что расходы достигли 42,93 трлн рублей, увеличившись на 6,8%. Исполнение расходов составило 99% от утвержденной росписи бюджета.