Минтруда назвало средний размер пенсии после повышения 1 февраля

Министерство труда и социальной защиты Беларуси подсчитало, сколько составит средний размер пенсии по возрасту после ее повышения 1 февраля 2026 года.
С 1 февраля в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Кстати, трудовые пенсии получают более 2,3 млн. пенсионеров.
В министерстве уточнили, что в результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10 процентов: «По предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в феврале 2026 года составит 1070 рублей».
Минтруда отмечает, что годовое увеличение (по сравнению с февралем 2025 года) составит 138 рублей или 14,8 процента.
Специалисты информируют, что размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой. Он будет «зависеть от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии».
Следует учесть, что пенсии будут перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам. Подсчитано, что в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 млрд. рублей. Из них на повышение пенсий будет направлено 219 млн. рублей.
Прочитайте, что Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля.
Ранее новый глава Минтруда анонсировал новые гибкие формы занятости в Беларуси.
Тем временем мы собрали главные новшества налогов для белорусов в 2026 году: в два-три раза больше заплатят владельцы части домов и квартир, в пять раз хозяева некоторых мотоциклов, введена пеня за просрочку платежей.
Кроме того, Белстат сказал, что белорусы стали тратить каждый день в магазинах больше 30 рублей.