Лишение прав или штраф? Слухи и правда о ксеноне, глушителе и мигающих стопах в 2026-м

Что разрешено? Использование ксенона абсолютно законно, но только если он предусмотрен конструкцией вашего автомобиля с завода. Это означает, что на конвейере установлены специальные фары головного света с маркировкой D (для ксеноновых фар), омывателем фар и корректором угла наклона. Если у вас, например, Skoda Octavia или BMW в такой комплектации — у инспектора не будет к вам вопросов. Что запрещено? Самостоятельная установка ксенона в обычные галогенные фары (с маркировкой H). Такие фары не рассчитаны на другую световую температуру и форму пучка, что приводит к ослеплению встречных водителей. Наказание: за данное нарушение, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, предусмотрен штраф в размере 500 рублей или вынесение предупреждения. Лишение прав за это нарушение в 2026 году в подавляющем большинстве случаев не предусмотрено.